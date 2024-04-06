أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري





يمر سوق السيارات المصري بفترة انخفاض تاريخي في أسعار السيارات الجديدة، فوفقًا للتقارير الحديثة والتصريحات السابقة من الخبراء، فإن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المائة في مقارنة مع الأسعار السابقة، كما تراجعت بعض السيارات بقيم تصل إلى 500 ألف جنيه.

تعتبر هذه التخفيضات الجذرية نتيجة لجهود الدولة في توحيد سعر الصرف وتقليل تأثير السوق الموازية، وقد أعلن عدد كبير من وكلاء السيارات عن هذه الخصومات التاريخية، مما أدى إلى فرص جديدة للمشترين للحصول على سيارات بأسعار ميسرة ومناسبة لمختلف الميزانيات.

ما أرخص السيارات في السوق المصري؟

سيارة أوبل كورسا موديل 1994: يتراوح سعرها بين 119 ألف جنيه و150 ألف جنيه.

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991: يتراوح سعرها بين 120 ألفا و150 ألف جنيه.

سيارة رينو ميجان موديل 1999: يتراوح سعرها بين 125 ألفا و160 ألف جنيه.

سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2005: سعرها بين 135 ألفا و150 ألف جنيه.

تعتبر هذه التخفيضات فرصة ممتازة للمشترين للاستفادة من أسعار منخفضة وشراء سيارات جديدة بأفضل العروض والتخفيضات.