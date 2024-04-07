أثار الجدل.. حقيقة تكريم كزبرة فى الجامعة البريطانية| تفاصيل

حالة من الجدل الواسع اثارها كزبرة بعد انتشار صورة له وهو يكرم داخل الجامعة البريطانية، وهو الأمر الذى تسبب فى طرح العديد من علامات الاستفهام حول تكريمه وما يقدمه من أعمال غنائية غير لائقة.

وتبين أن الصورة التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لهذا التكريم بالجامعة البريطانية كانت منذ فترة ضمن تكريم أبطال فيلم “الحريفة” الذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض، حيث تصدر قائمة الأفلام المعروضة فى موسم نصف العام.

وقد أعلنت منصة جوي عن عرضها فيلم “الحريفة” أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك رغم استمرار عرضه في دور العرض السينمائية حتى الآن.

الفيلم بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة وأحمد غزى ونور إيهاب، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.