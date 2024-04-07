حسام موافي يفجر مفاجأة عن علاقة التبول بارتفاع ضربات القلب.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك ارتباط وثيق بين ارتفاع ضربات القلب وبين كثرة معدل التبول لدى الإنسان.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة يزداد البول بصورة تلقائية".

وأشار إلى أن "ارتفاع ضربات القلب يصاحبه التبول كثيرا لذلك لا داعي للقلق من التبول الكثير، لكن الخوف من ضربات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت".

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من ارتفاع ضربات القلب السريعة التي تلازم جسم الإنسان الطبيعي، مطالبًا بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج وفحص الموقف.