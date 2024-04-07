تصل لـ 250 الف جنيه..تعرف علي قيمة مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء|تفاصيل

حددت المادة رقم 7 من للائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، أسعار مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وذلك على حسب نوع وطبيعة المخالفة.

وتبدأ أسعار مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع من 5 آلاف جنيه في القرى و20 ألف في المدن وذلك في حالة مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية، أما في حالة تغيير استخدام المكان أو المبنى فإن قيمة جدية التصالح تصل إلى 30 ألف جنيه في القرى و120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

رسوم فحص التصالح

أما في حالة البناء بدون ترخيص مباني أو منشآت أو إقامة أعمال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة تصل قيمة جدية التصالح إلى 250 ألف جنيه وفي المدن 160 ألف جنيه، أما في القرى فتصل جدية التصالح إلى 40 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل قيمة جدية التصالح وتقنين الأوضاع بناء على كل نوع من المخالفات؛ بناء الأسوار ومخالفات الردود والزيادة في مسطح غرف السطح وبناء السطح بالكامل:

حددت المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، المبلغ المستحق لفحص طلب التصالح طبقًا لإجمالي المساحة المخالقة.

وتبدأ أسعار رسوم فحص طلبات التصالح من 125 جنيها في القرى و500 حنيه في المدن، وذلك لإجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا، ويصل سعر التصالح في حالة إجمالي مساحة مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع، إلى 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها في القرى وتوابعها.

تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أنه تم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وسبق، ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

لجنة التظلمات وقانون التصالح

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

وسوف نرصد لكم الجدول التالي تفاصيل أسعار رسوم طلب التصالح:

وفي السياق ذاته حددت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25 بالمئة، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ الآتية وفقًا للجدول التالي: