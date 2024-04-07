عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تصل لـ 250 الف جنيه..تعرف علي قيمة مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء|تفاصيل

مخالفات البناء
مخالفات البناء

حددت المادة رقم 7 من للائحة التنفيذية لـ  قانون التصالح في مخالفات البناء، أسعار مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وذلك على حسب نوع وطبيعة المخالفة.

وتبدأ أسعار مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع من 5 آلاف جنيه في القرى و20 ألف في المدن وذلك في حالة مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية، أما في حالة تغيير استخدام المكان أو المبنى فإن قيمة جدية التصالح تصل إلى 30 ألف جنيه في القرى و120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

رسوم فحص التصالح

أما في حالة البناء بدون ترخيص مباني أو منشآت أو إقامة أعمال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة تصل قيمة جدية التصالح إلى 250 ألف جنيه وفي المدن 160 ألف جنيه، أما في القرى فتصل جدية التصالح إلى 40 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل قيمة جدية التصالح وتقنين الأوضاع بناء على كل نوع من المخالفات؛ بناء الأسوار ومخالفات الردود والزيادة في مسطح غرف السطح وبناء السطح بالكامل:

حددت المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، المبلغ المستحق لفحص طلب التصالح طبقًا لإجمالي المساحة المخالقة.

وتبدأ أسعار رسوم فحص طلبات التصالح من 125 جنيها في القرى و500 حنيه في المدن، وذلك لإجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا، ويصل سعر التصالح في حالة إجمالي مساحة مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع، إلى 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها في القرى وتوابعها.

تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أنه تم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وسبق، ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

برلماني: قانون التصالح الجديد من أهم التشريعات المنتظرة

برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. 

لجنة التظلمات وقانون التصالح

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. 

رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي" لـ "صدى البلد": نجاح تطبيق قانون التصالح يضمن القضاء على 90% من مخالفات البناء

إسكان النواب : قانون التصالح في مخالفات البناء مدته ثلاث سنوات

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

وسوف نرصد لكم الجدول التالي تفاصيل أسعار رسوم طلب التصالح:  

وفي السياق ذاته حددت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25 بالمئة، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ الآتية وفقًا للجدول التالي:

مخالفات البناء قانون التصالح قيمة جدية التصالح مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

محمد صلاح يحرز التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد

ليفربول يفرط في الصدارة لصالح أرسنال بالتعادل أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا مع ليفربول

موضوعات متعلقة

بعد قرار الحكومة.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

استدعاء الحكومة..تطورات مفاجئة بسبب تأخر صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية يشد على إزالة جميع مخالفات البناء

ترشيحاتنا

مشكلة عالمية.. رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع إيران في الهجوم والدفاع

أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة

شاهد عيان يروي تفاصيل حريق مائدة مسجد السلطان أبو العلا.. فيديو

رئيس المطبخ المركزي العالمي ينتقد التحقيق الإسرائيلي في قـ.تل عمال الإغاثة

كواليس جاب من الآخر.. رامز جلال شايل كفنة لصلح السقا وباسم سمرة

تصل لـ 250 الف جنيه..تعرف علي قيمة مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير كرارة لصدى البلد: تحديت نفسي في بيت الرفاعي وأتقبّل كل التعليقات الإيجابية أو السلبية| حوار

بدون مكياج.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كجوال.. شاهد

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

إطلالة بسيطة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ