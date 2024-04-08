محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار.. فيديو وصور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مناطق المحافظة، اليوم الإثنين، تزامناً مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها مصر.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات الصرف الصحي، ورفع جاهزية سيارات كسح المياه وجميع معدات النظافة.

كما تهيب محافظة كفر الشيخ بقائدي المركبات إلى تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية، وتهدئة السرعة، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة، حرصاً على سلامتهم

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