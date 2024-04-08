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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار.. فيديو وصور

أمطار في كفر الشيخ
أمطار في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مناطق المحافظة، اليوم الإثنين، تزامناً مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها مصر.

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وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات الصرف الصحي، ورفع جاهزية سيارات كسح المياه وجميع معدات النظافة.

كما تهيب محافظة كفر الشيخ بقائدي المركبات إلى تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية، وتهدئة السرعة، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة، حرصاً على سلامتهم

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التغيرات المناخي الطقس غير المستقر اللواء جمال نور الدين تغيرات المناخية رؤساء المراكز والمدن شبكات الصرف الصحي شبكات الصرف كسح مياه الامطار

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