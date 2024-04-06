لرفع كفاءة المنظومة.. حملات نظافة يومية مكثفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم السبت، حملات نظافة مكثفة في إطار تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية لازالة التعديات على حرم الطريق بالمدينة وقري المركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأهمية الحفاظ على البيئة والقضاء على كافة تجمعات القمامة حفاظاً على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعليمات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، لجميع رؤساء القري وجهاز النظافة بالمدينة باستمرار حملات النظافة الصباحية والمسائية لإزالة كافة المخلفات بمختلف شوارع وأحياء المدينة والقري وتجميع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتل السكنية وذلك بالتزامن مع صيانة الإنارة العامة بكافة شوارع وقطاعات المدينة وقري مركز بيلا.

وفي هذا السياق، نفذ جهاز النظافة بالمدينة، حملات النظافة بالشوارع والأحياء الرئيسية وقطاعات المدينة، وتم رفع القمامة من نقاط تجميعها وتفريغ حاويات القمامة، ونقلها للمقلب العمومي في إطار النهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث، كما واصلت إدارة الكهرباء بمجلس مدينة بيلا أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة والأعمدة بالطرق الرئيسية والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري.

ونفذت الوحدات القروية بمركز بيلا، حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، استهدفت رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع القري وأمام المصالح الحكومية، وتم تجميع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك تحت إشراف رؤساء القري وفي إطار المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع القرى.