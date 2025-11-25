قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
السلطات الأوكرانية: الهجوم الروسي على العاصمة مستمر وندعو السكان للبقاء في الملاجئ

روسيا
روسيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن السلطات الأوكرانية، قالت إن الهجوم الروسي على العاصمة مستمر وندعو السكان للبقاء في الملاجئ.

تخطط القوات المسلحة السويدية لشراء صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، مما يمكنها من الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بحسب ما أفاد به تلفزيون "SVT" السويدي.

ضرب أهداف على الأراضي الروسية 


وعلق رئيس الأركان العامة السويدي، كارل-يوهان إيدستروم، على هذه الخطوة بالقول إن مثل هذه الصواريخ يمكن استخدامها لضرب أهداف على الأراضي الروسية في حال حدوث ما وصفه بـ"هجوم روسي على حلف الناتو".

ونقل التلفزيون السويدي عن وثيقة رسمية لقيادة القوات المسلحة السويدية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استعدادات البلاد لتنفيذ المهام المشتركة مع حلف "الناتو" وضمان القدرة العسكرية اللازمة.

 وأوضح التقرير أن هذه الصواريخ مصممة لتكون قادرة على استهداف مواقع حيوية بعيدة.

ونقل التلفزيون عن إيدستروم قوله: "يمكن أن يكون الحديث عن أي شيء، بدءًا من أنظمة التحكم وأجهزة الاستشعار، وصولا إلى البنية التحتية الحرجة"، مشيرا إلى نطاق الأهداف المحتملة لهذه الصواريخ.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن القوات المسلحة السويدية، فإن أولوياتها هي "السيطرة الطويلة الأمد على بحر البلطيق - حيث يكون الوضع في البحر وفي الجو حاسما للتنقل والتعزيزات والإمدادات"، و"الدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء منطقة عمليات حلف شمال الأطلسي - لحماية وحداتها الخاصة وتعزيز مرونة الجناح الشمالي"، بالإضافة إلى "شبكة لوجستية موثوقة" و"حماية الوحدات والمرافق، وتطوير أنظمة بدون طيار وتعزيز الدفاع السيبراني".

كما كشفت الوثيقة ضرورة استبدال كاسحات الألغام الحالية لأسباب منها تقدّمها في العمر، وازدياد الحاجة المزعومة لحماية الأسطول التجاري في المنطقة.

