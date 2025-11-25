قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مراسل صدى البلد: لا تراخي أمام أي مخالفات بالانتخابات البرلمانية

هاني النحاس
هاني النحاس
البهى عمرو

أكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة، أن اليوم هو الأخير في الانتخابات، وأن الجميع يتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في حجم التصويت اليوم عن أمس.

وأضاف مراسل قناة صدى البلد خلال تغطية خاصة لـ صدى البلد، لـ العملية الانتخابية باليوم الثاني، أن اللجان تفتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة، وأن المتابعة كانت مستمرة أمس باللجان الانتخابية بالقاهرة.

لا تراخي أمام أي مخالفات

 

ولفت إلى أنه لا تراخي أمام أي مخالفات، فجميع المخالفات يتم الإبلاغ عنها ويتم التعامل معها في الحال، وأن جميع الفيديوهات التي نشرت سيتم بحثها.

وأشار إلى أن التعامل يكون بشكل عادل بين الجميع، وأنه لاحظ أمس حديث بعض المرشحين على مخالفات وعلى الفور حضر رجال الشرطة وتم تحرير محضر، فالتعامل يكون بشكل وقتي والهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ القرار المناسب. 

ويتوجه الناخبون  للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

 

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت  86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

قناة صدى البلد صدى البلد اللجان الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

