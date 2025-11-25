مراسل صدى البلد: لا تراخي أمام أي مخالفات بالانتخابات البرلمانية

أكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة، أن اليوم هو الأخير في الانتخابات، وأن الجميع يتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في حجم التصويت اليوم عن أمس.

وأضاف مراسل قناة صدى البلد خلال تغطية خاصة لـ صدى البلد، لـ العملية الانتخابية باليوم الثاني، أن اللجان تفتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة، وأن المتابعة كانت مستمرة أمس باللجان الانتخابية بالقاهرة.

لا تراخي أمام أي مخالفات

ولفت إلى أنه لا تراخي أمام أي مخالفات، فجميع المخالفات يتم الإبلاغ عنها ويتم التعامل معها في الحال، وأن جميع الفيديوهات التي نشرت سيتم بحثها.

وأشار إلى أن التعامل يكون بشكل عادل بين الجميع، وأنه لاحظ أمس حديث بعض المرشحين على مخالفات وعلى الفور حضر رجال الشرطة وتم تحرير محضر، فالتعامل يكون بشكل وقتي والهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ القرار المناسب.

ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.