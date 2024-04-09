الشعب الجمهورى يكرم 200 من حفظة القرآن الكريم بقوص

كرمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص، بمحافظة قنا، الدفعة الثالثة من حفظة القرآن الكريم وعددهم ٢٠٠ حافظ وحافظة، وذلك بعد تكريمها ١٠٠ حافظ وحافظة في الدفعة الأولى و ٥٠ في الدفعة الثانية، بحضور الشيخ محمود علي الله، والشيخ حميد هدهد، والشيخ بهاء فتحي، ومحمد نظير.

أقيمت فعاليات المسابقة برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، وعلي عبدالقادر محمود، أمين الحزب بمركز قوص، وحسن عبدين، أمين التنظيم بقوص.

أكد علي عبدالقادر محمود، أمين الحزب بمركز قوص، بأن الاحتفالية ألقت الضوء على أهمية دور الأسرة في تحفيز الأبناء على حفظ القرآن الكريم لتخريج أجيال من الشباب الواعي المتسامح القادر على نبذ الفكر المتطرف، فالقرآن الكريم هو الطريق إلى الجنة لأولياء الأمور قبل أبنائهم، موجها لهم الشكر على دعمهم لأبنائهم وتحفيظهم القرآن الكريم.

وأشار حسن عبدين، أمين تنظيم الحزب بمركز قوص، إلى أن حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، يأتي انطلاقا من مسؤلية الحزب تجاه المشاركة المجتمعية، لافتا إلى انه تم تكريم ٢٠٠ حافظ وحافظة خلال الحفل، من حفظة القرآن الكريم بمستوياته المختلفة.

وأضاف عبدين، كما شهد الحفل عمل مسابقة دينية فاز فيها ١٥ متسابق، وتم تكريم حفظة القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى جوائز المسابقة الدينية.





