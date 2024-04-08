طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

علق دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على منشور كابتن ميدو الذي تحدث فيه عن سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للزمالك.

قال الدكتور جمال شعبان عبر صفحته على فيسبوك"يا كابتن ميدو هو مات وسره معاه لكن غالبا حسب العلم دي سكتة قلبية واختلال كهربي مفاجىء" .

واوضح جمال شعبان ان هذه المشاكل في القلب تحدث نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي أو تضخم في عضلة القلب.

جمال شعبان

ونفى دكتور جمال شعبان أن يكون لتناول المضاد الحيوي دور في وفاة محمد مدحت قائلا " لو المضاد الحيوي هو السبب بيموت في التو واللحظة عند حقنه بما يسمي

Anaphylactic shock

ومش هيكون عنده فرصة

يركب عربيته ويتوجه للنادي

واكد دكتور جمال شعبان على أهمية طلب الكابتن ميدو بشكل عام في تقنين تناول المضادات الحيوية وأن تكون تحت إشراف طبي

واختتم جمال شعبان منشوره بالدعوة بالرحمة لفقيد الشباب محمد مدحت