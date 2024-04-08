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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

محمد مدحت
محمد مدحت

علق دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على منشور كابتن ميدو الذي تحدث فيه عن سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للزمالك.

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قال الدكتور جمال شعبان عبر صفحته على فيسبوك"يا كابتن ميدو هو مات وسره معاه  لكن غالبا حسب العلم دي سكتة قلبية واختلال كهربي مفاجىء" .

واوضح جمال شعبان ان هذه المشاكل في القلب تحدث نتيجة جلطة  حادة في الشريان التاجي أو تضخم في عضلة القلب.

جمال شعبان
جمال شعبان

ونفى دكتور جمال شعبان أن يكون لتناول المضاد الحيوي دور في وفاة محمد مدحت قائلا " لو المضاد الحيوي هو السبب بيموت في التو واللحظة عند حقنه بما يسمي 
Anaphylactic shock
ومش هيكون عنده  فرصة 
يركب عربيته ويتوجه للنادي

واكد دكتور جمال شعبان على أهمية طلب الكابتن ميدو بشكل عام في تقنين تناول المضادات الحيوية وأن تكون تحت إشراف طبي

واختتم جمال شعبان منشوره بالدعوة بالرحمة لفقيد الشباب محمد مدحت

جمال شعبان محمد مدحت ميدو كابتن ميدو الدكتور جمال شعبان المضادات الحيوية محمد مدحت المعد البدنى وفاة محمد مدحت

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