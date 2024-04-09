عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

آداب زيارات المريض
آداب زيارات المريض فى المستشفي أيام العيد

عند زيارة مريض في المستشفى، هنا بعض الإرشادات للتصرف بالطريقة الصحيحة وتطبيق الاتيكيت، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

ميزة جديدة تطلقها شركة هونر لحاملي أجهزة أندرويد فما القصة؟

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد قبل عيد الفطر

 آداب زيارات المريض فى المستشفي أيام العيد

 آداب زيارات المريض فى المستشفي أيام العيد

التأكد من مواعيد الزيارة: تحقق من مواعيد الزيارة المسموح بها في المستشفى والتزم بها. قد يكون هناك قيود على عدد الزائرين أو ساعات الزيارة.

الالتزام بالنظافة الشخصية: تأكد من غسل يديك جيدًا قبل الدخول إلى غرفة المريض. قد تكون هناك مواد مطهرة متوفرة في المستشفى، استخدمها إذا لزم الأمر.

التقيد بتعليمات المستشفى: اتبع تعليمات المستشفى بشأن الزيارات والتصرف في الأماكن المشتركة، مثل استخدام المصاعد والمراحيض.

 آداب زيارات المريض فى المستشفي أيام العيد

التعامل بلطف واحترام: عندما تدخل غرفة المريض، ابدأ بتحية المريض وتقديم التعازي إذا كان هناك سبب لذلك. حاول أن تكون مريحًا ومشجعًا واستمع إلى احتياجات المريض.

احترام خصوصية المريض: احترم خصوصية المريض وتجنب مناقشة أمور شخصية أو حساسة بصوت مرتفع في وجود الآخرين. قد تحتاج إذنًا من المريض قبل التحدث عن حالته الصحية مع الآخرين.

تجنب الزيارة إذا كنت مريضًا: إذا كنت تعاني من مشكلة صحية معدية، فاترك الزيارة إلى أن تتعافى تمامًا. حماية صحة المريض والآخرين يأخذ الأولوية.

تقديم الهدايا بحذر: قد يكون من اللطيف تقديم هدية صغيرة للمريض، ولكن تأكد من أن الهدية مناسبة للظروف الصحية والثقافية للمريض.

الانتباه لتعليمات الزائرين الأخرى: في بعض الأحيان، قد تكون هناك تعليمات إضافية مثل عدم الزيارة أثناء فترة الراحة أو في حالات العزل. تحقق من ذلك وتقدم للإجراءات اللازمة.

من المهم أن تظهر الحس الإنساني والاهتمام خلال زيارتك للمريض، قد يكون لقاؤك له تأثير إيجابي على معنوياته وشفائه.

آداب الزيارات الزيارات آداب الزيارات أيام العيد احترام خصوصية المريض التعامل بلطف واحترام الزيارة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

موضوعات متعلقة

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

تنبيه من الأوقاف بشأن ساحات العيد وإعلان أسماء الخطباء في المساجد الكبرى

خلال الكسوف الكُلي للشمس.. حفل زفاف جماعي أمريكي تحت ظلام النهار|شاهد

أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. اعرف سعرها

رسميا.. موعد صلاة العيد في جميع المحافظات

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ