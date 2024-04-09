"الهشاشة والمرونة" مؤتمر لجنة الصحة النفسية بالمجمع المقدس للكنيسة |صور

نظمت اللجنة العامة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة، مؤتمرًا عامًّا للخدام المهتمين بالصحة النفسية، بعنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية"، في الفترة من الخميس إلى السبت الماضيين، بدير الشهيد مار جرجس في المحروسة بمحافظة قنا، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة ومقرر اللجنة.

تم خلال المؤتمر عرض ومناقشة التاثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن أداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

وأكد نيافة الأنبا ميخائيل على ضرورة التوعية بالجانب النفسي والثبات في المسيح، خلال كلمته التي قدمها اثناء المؤتمر، كما قدم عدد من خدام اللجنة المتخصصين في مجال الصحة النفسية، محاضرات علمية متخصصة.

شارك في المؤتمر ٨٠ شخصًا ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.