مش لاقية أنسب من الوزة.. أسماء أبو اليزيد تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر

هنأت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام بمناسبة حلول عيد الفطر .

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل مشجر ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها السوداء الكيرلي.

وكتبت: مش لاقية توقيت انزل فيه صورة الوزه احسن من العيد..كل سنة وانتم طيبين.

وقال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صيام الست من شوال يبدأ من ثاني أيام شوال، لأنه يحرم صيام أول يوم في العيد.

وأكد «ممدوح» في تصريح له، أنه لا يلزم المسلم أن يصوم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.