الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال أخفت الكثير من الجثث في مجمع الشفاء

قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخفت أعدادا كبيرة من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي بـ غزة.

وأضاف بصل في تصريحات له، أن طواقم الدفاع المدني في غزة تحاول انتشال الجثث من تحت الأنقاض في مجمع الشفاء.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، بتدخل دول العالم لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي حتي تتمكن المنظمة من أداء مهامها.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن آثار المذبحة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بـ غزة دليل على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم مكتملة الأركان.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام غير قانونية ضد مدنيين في مجمع الشفاء، وحاول إخفاء الجريمة عبر دفن جثامين الضحايا.

وأشار المرصد إلى أن فريقا تابعا للمرصد كان متواجدا داخل مجمع الشفاء خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ووثق مشاهد مروعة لأشلاء وجثامين الضحايا.