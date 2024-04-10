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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام غير قانونية في مجمع الشفاء

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن آثار المذبحة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بـ غزة دليل على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم مكتملة الأركان. 

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام غير قانونية ضد مدنيين في مجمع الشفاء، وحاول إخفاء الجريمة عبر دفن جثامين الضحايا.

وأشار المرصد إلى أن فريقا تابعا للمرصد كان متواجدا داخل مجمع الشفاء خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ووثق مشاهد مروعة لأشلاء وجثامين الضحايا.

ونجحت الطواقم الطبية في غزة في انتشال 381 جثمانًا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، في يوم سابق، إن أعمال البحث لا تزال المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكشف المزيد من الفظائع المرتكبة في المجمع الطبي.

وأضافت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "فإلى جانب تدمير وحرق المجمع الطبي وإخراجه بشكل كامل من الخدمة، انتشلت أطقم الدفاع المدني جثامين المئات من الشهداء من المجمع ومحيطه، ممن دفنهم الاحتلال الإسرائيلي تحت الركام وأكوام الرمال، في محاولة منه لإخفاء جريمته بحق المستشفى ومن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

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