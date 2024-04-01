إيران تعلق على دمار مجمع الشفاء في غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، المجتمع الدولي على إجراء تحقيق فيما أسماه "جريمة حرب" ارتكبتها إسرائيل خلال عمليتها في مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقال كنعاني عبر حسابه على منصة إكس، إن اللقطات في مجمع الشفاء في غزة بعد حصار دام أسبوعين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدلة شهود عيان، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والتقارير المنشورة حول حجم الدمار والتعذيب والقتل للفلسطينيين المحتجزين في هذا المستشفى، "مرعب وصادم".

وأضاف كنعاني: "من الضروري إجراء تحقيق دولي ورفع لقطات للدمار الشديد في محيط المستشفى.

وتساءل "هل سيدعم المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان إجراء تحقيق دولي في حجم جريمة الحرب الواضحة هذه، أم أن النهج الانتقائي والتمييزي تجاه حقوق الإنسان سيسود مرة أخرى؟".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عمليته في منطقة مجمع الشفاء الطبي في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي قام خلال العملية بالقضاء على أكثر من 200 عنصر من عناصر حماس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن 21 مريضًا في مجمع الشفاء استشهدوا خلال الأسبوعين الماضيين.

كما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية، العملية العسكرية في مجمع الشفاء، بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فيما وصفتها وزارة الخارجية الإيرانية بالعمل الهمجي.