حريق وجثث.. دمار هائل في مجمع الشفاء بغزة بعد انسحاب الاحتلال

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن مجمع الشفاء الطبي في غزة خرج عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق به، بسبب الحصار والقصف الإسرائيلية.

وقال التلفزيون الفلسطيني، إن هناك حرائق كبيرة في مجمع الشفاء في غزة، ودمار كبير بالمباني المحيطة به بسبب الضربات الإسرائيلية والقصف المستمر.

كما قالت وزارة الصحة في غزة، إنه تم العثور على عشرات الجثث داخل مجمع الشفاء وفي محيطه، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيط المجمع.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الإثنين، أن آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب مدينة غزة.

وقال المصدر الأمني في تصريحات لقناة الأقصى الفلسطينية، إن الآليات الإسرائيلية المنسحبة تطلق النيران بكثافة عشوائيا أثناء انسحابها من محيط المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن لجان الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، تحذر المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة إسرائيلية في محيط الشفاء، وتدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص والتزام التعليمات.