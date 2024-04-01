بعد انسحاب الاحتلال|تدمير كامل وجثث مدفونة في مجمع الشفاء بـ غزة |شاهد

عرضت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، صور ومشاهد لـ مجمع الشفاء في غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيطه.

وأوضحت الصور والمساعدات التي عرضتها وسائل الإعلام الفلسطينية، مدي الدمار والخراب الذي شهده المجمع الطبي بسبب القصف الإسرائيلي الذي كان عليه.

حيث توضح الصور المعروضة بوقوع حرائق ضخمة داخل مجمع الشفاء وتهدف الوجهات الخارجية للمباني المجمع والمباني المحيطة به بشكل كامل.

كما عرضت وسائل الإعلام الفلسطينية مشاهد لمبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة أسبوعين من جيش الاحتلال، توضح خراب المبني بشكل كامل وتهدمه.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الإثنين، أن آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب مدينة غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن مجمع الشفاء الطبي في غزة خرج عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق به، بسبب الحصار والقصف الإسرائيلية.

وأضاف التلفزيون الفلسطيني، أن هناك حرائق كبيرة في مجمع الشفاء في غزة، ودمار كبير بالمباني المحيطة به بسبب الضربات الإسرائيلية والقصف المستمر.