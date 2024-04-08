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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد الأورومتوسطي: تقديرات تشير إلى مصرع وإصابة 1500 شخص في مجمع الشفاء

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن حجم المجزرة الفعلي التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومحيطه وأبعادها لم تٌكشف بعد بالكامل.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 1500 شخص وقعوا ما بين قتيل وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، بفعل المذبحة في مجمع الشفاء.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية تابعة لحركة حماس، إنه العثور على 300 شهيد بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاء عمليته في مجمع الشفاء في قطاع غزة، مع مغادرة جميع القوات المنطقة.

وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به" كبير جدا".

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