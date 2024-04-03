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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو كنيست يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في مجمع الشفاء بغزة

عوفر كاسيف
عوفر كاسيف

اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في مجمع الشفاء الطبي في غزة، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع فقد أثارت تصريحات كاسيف ضجة في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعد أن تحدث على منصة الكنيست، واتهم جنود الجيش الإسرائيلي بإدخال الحرب إلى المستشفيات في غزة، وارتكاب جرائم حرب.

وردا على تصريحاته اندلعت أعمال شغب عندما طالب أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم كاسيف بمغادرة القاعة.

وبحسب "والا" فقد أمر نائب رئيس الكنيست، حانوخ ميلفيتسكي (الليكود)، الأمن بإخراجه بالقوة من الجلسة العامة للكنيست.

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