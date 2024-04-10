إعلام فلسطيني: استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأحفاده في غارة إسرائيلية

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 187 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إنه وصل إلى المستشفيات 122 شهيد و56 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.