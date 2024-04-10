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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلام فلسطيني: استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأحفاده في غارة إسرائيلية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ 33482 شهيدا

 

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 187 على قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إنه وصل إلى المستشفيات 122 شهيد و56 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأضافت الوزارة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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