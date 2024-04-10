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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ 33482 شهيدا

غزة
غزة

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 187 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إنه وصل إلى المستشفيات 122 شهيد و56 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيد و76049 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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