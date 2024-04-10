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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا ننساكم.. وزارة الخارجية توجه رسالة إلى أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر

غزة
غزة

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسي أهالي غزة في هذه الأوقات.

وقال أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس: "كل عام ومصر بخير وفى أمن وأمان واستقرار ورخاء أبد الآبدين، فى عيد الفطر المبارك ونحن نهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة العطرة، لا يجب أن ننسى من يواجهون نير الحروب والنزوح وعدم الاستقرار". 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "قولبنا مع أشقائنا فى غزة، داعين الله أن يخفف آلامهم ويدخل السعادة على قلوبهم".

https://x.com/MfaEgypt/status/1777951388946878823

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وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عيد الفطر المبارك غزة المتحدث باسم وزارة الخارجية

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