على ركام المنازل.. أهالي غزة يحتفلون بعيد الفطر بالصلاة والأغاني للأطفال |شاهد

يحتفل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك وسط أجواء تسودها الحرب والآلم وسط ركام وحطام البيوت المهدمة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

ولكن بالرغم من ذلك، قام الفلسطينيون بإقامة صلاة العيد وسط ركام وحطام البيوت غير مستسلمين للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليهم وتهجيرهم من مناطقهم.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح كيف يقضي الفلسطينيين عيد الفطر المبارك في غزة وسط الحصار وركام البيوت المهدمة.

وتوضح الفيديوهات والصور اختلاط مشاعر الفرحة والحزن والآلم بين سكان قطاع غزة، فمع القمع الإسرائيلي والحصار والمجاعة والتدمير يقومون بعمل فقرات للأطفال وسط الأغاني للاحتفال بالعيد، ويصلون ويهللون بتكبيرات العيد وسط ركام المنازل.

https://x.com/ZaidAlsalman6/status/1777943248205431282

https://x.com/Abu_Salah9/status/1777881576283504864

https://x.com/AsadMansoor222/status/1777942088664940922