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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل فلسطينية تستهدف طائرة حربية للاحتلال بصاروخ سام 7 غرب مدينة غزة

صدى البلد

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف طائرة حربية للاحتلال بصاروخ سام 7 غرب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

 

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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرحب بزياة المساعدات إلى غزة لكنها غير كافية

 

وفي سياق متصل، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنها ليست كافية حتى الآن.

 

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إننا نرحب بفرصة نقل المزيد من الشاحنات داخل غزة وما حولها حتى يتمكن المدنيون الأبرياء من الحصول على الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات التي يحتاجون إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وأضاف أن حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة، والتي شملت 468 شاحنة و303 عمليات إسقاط جوي خلال اليوم الماضي، رغم أنها جيدة، إلا أنها لا تزال غير كافية.

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