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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: ألمانيا لا تزال تدعم إسرائيل ضد غزة

صدى البلد

أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن الدعم الألماني موجه بشكل أساسي لإسرائيل، ونركز على جلب الانتهاكات الألمانية أمام المحكمة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وقال ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن  ألمانيا لا تزال تدعم إسرائيل في حرب الإبادة ضد قطاع غزة وانتهاكها للقانون الدولي، وندعو لوقف المزيد من الدعم لإسرائيل وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني .

 

وأضاف ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية : لابد من إلزام ألمانيا بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل،ولابد للعالم من وقف الدعم لنظام الفصل العنصري في إسرائيل ".

 

وتابع ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية:"كافة الحلول الدبلوماسية لم تكلل بالنجاح المرغوب ولابد من وجود معايير لوقف العنف في فلسطين".

 

نيكاراجوا المانيا غزة اخبار التوك شو العدل الدولية

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