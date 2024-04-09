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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرحب بزياة المساعدات إلى غزة لكنها غير كافية

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنها ليست كافية حتى الآن.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إننا نرحب بفرصة نقل المزيد من الشاحنات داخل غزة وما حولها حتى يتمكن المدنيون الأبرياء من الحصول على الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات التي يحتاجون إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أن حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة، والتي شملت 468 شاحنة و303 عمليات إسقاط جوي خلال اليوم الماضي، رغم أنها جيدة، إلا أنها لا تزال غير كافية.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه تحدث هذا الصباح مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن وحثه على الحصول على رد من حماس على عرض صفقة الرهائن الأخير الذي تم طرحه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشاد سوليفان بالانسحاب العسكري الإسرائيلي من خان يونس بالقول إنه "يخلق فرصة أكبر لحركة السلع الإنسانية حول غزة في لحظة حرجة عندما تكون هناك أزمة إنسانية حقيقية هناك".

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