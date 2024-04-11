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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية مكثفة على الأسواق بكفر الشيخ وانتظام عمل المخابز بالأقصر

صدى البلد

كلف جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، ومديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المختصة، باستمرار تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية او غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها.


أكد المحافظ على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، والاهتمام بتوفير غاز البوتجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك.


وناشدت محافظة كفرالشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، علي الخط الساخن رقم هاتف 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.


وبمحافظة الأقصر أعلنت مديرية التموين انتظام عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق البلدي خلال أيام العيد.


وأكدت مديرية التموين في بيان لها اليوم/الخميس/ أن جميع المخابز تعمل بطاقتها العادية وأن هناك إجازه لبعض المخابز لا تتجاوز 22% من إجمالي عدد المخابز، حيث تم توفير الدقيق للمخابز العاملة لمدة 3 أيام خلال فترة عيد الفطر.


ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، الدكتور تامر صلاح أنه تم صرف دفعتين من الدقيق المدعم للمستودعات تمثل حوالي 2000 طن خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل الجاري.


وأكد أن المديرية تتابع الموقف من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومحطة تعبئة البوتاجاز ومستودعات بوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات والسفن وبدالين ومشروع جمعيتي وجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة غيرها من أنشطة تموينية.


وأشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة على تسيير حملات صباحية ومسائية على كافة الأنشطة التموينية والأسواق خلال فترة العيد، مؤكدا أن جميع المنشآت التموينية تعمل بشكل طبيعي وبدون أي شكاوى.

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