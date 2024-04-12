عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| في ظل التخفيضات.. أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024.. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستغل الأسر المصرية إجازة عيد الفطر في التنقل والذهاب لزيارة العائلية والأصدقاء ، وبالتالي يقومون باستخدام السيارات لتسهل عليهم عملية التنقل ، ويمكن خلال التحرك بالسيارة ان يحدث لك عطل مفاجئ بعجلات السيارة ، وتضطر الي تغيرها من أجل استكمال رحلتك .

سوق السيارات يضم باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي هذه الإصدارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي ان قيمة الاوفر برايس التي تم فرضها سابقا علي السيارات الجديدة تراجعت بشكل غير مسبوق نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن هذه السيارات شيرى تيجو 7 موديل 2024  التي تقم من قبل الصانع الصيني .

أسعار الوقود ارتفعت خلال الفترة الماضية ، وذلك جعل المواطنين وأصحاب السيارات يبحثون عن العديد من الإرشادات من أجل توفير استهلاك الوقود بالسيارة ، خصوصا خلال إجازة عيد الفطر بسبب تنقلهم مع اسرهم للتنزه ، وقضاء احتياجاتهم .

منذ عام 2022 لم تتوافر سيارة  نيسان جوك بالسوق المصري ، والان عادت من جديد كـ موديل 2025 ، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري يوجد به حالة من الانتعاش نتيجة تراجع قيمة الأوفر برايس علي سعر السيارات الرسمي .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم من قبل الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو " ، وذلك بسبب اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب تراجع قيمة الأوفر برايس ، ومن ضمن السيارات التي انخفض سعرها بي ام دبليو X1 الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي X1  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

إطارات السيارة السفر في العيد اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 شيرى تيجو 7 إرشادات لتوفير استهلاك الوقود استهلاك الوقود نيسان جوك 2025 منذ عام 2022 سعر بي إم دبليو X1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات | أسعار نيسان الجديدة بالسوق المصري.. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر

أخبار السيارات | علامات تدل على تلف قواعد المحرك.. وانخفاض سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

أخبار السيارات| دفع رباعي للبيع بأفضل سعر.. اركب MG ZS موديل 2024 "فبريكا" وفر 40 ألف جنيه..أسعار تويوتا فورتشنر 2024

أخبار السيارات| نيسان صني 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر.. أسعار بيجو 2008 بعد تخفيض 350 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة أوروبية 2024

أخبار السيارات | سعر سيارة عيسى الوزان في مسلسل العتاولة.. اركب رينو داستر 2023 بأفضل سعر.. نيسان تقدم قشقاي وجوك 2025 بهذه الأسعار

أخبار السيارات.. زيادة 60 ألف جنيه.. أوفر برايس جديد على أم جي 5 موديل 2024 .. خطوات بسيطة لضبط مياه الرادياتير

أخبار السيارات| "ميتسوبيشي اكسباندر" 2024 أقل من سعرها.. سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" بأفضل سعر.. أسعار شيري تيجو 7 الرسمية

أخبار السيارات.. تويوتا كورولا 2015 سعرها نزل 400 ألف جنيه وأرخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة : لا يوجد رد من حماس على صفقة الرهائن

الحكومة تحل 125 ألف شكوى في مبادرة صوتك مسموع

رئيس الأركان الإسرائيلي : مستعدون لأى سيناريو | ونتابع ما يحدث بإيران

إنفوجراف .. طفرة في ملف ذوى الهمم منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

سنفوز على الأهلي.. ماذا قال جوزيه جوميز للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة؟

إيران اتخذت القرار.. مصادر أمريكية تكشف تفاصيل وموعد هجوم طهران على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

8 أساسيات تمنع رائحة القدم الكريهة.. أبرزها نوع الحذاء

طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ