أخبار السيارات| في ظل التخفيضات.. أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024.. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستغل الأسر المصرية إجازة عيد الفطر في التنقل والذهاب لزيارة العائلية والأصدقاء ، وبالتالي يقومون باستخدام السيارات لتسهل عليهم عملية التنقل ، ويمكن خلال التحرك بالسيارة ان يحدث لك عطل مفاجئ بعجلات السيارة ، وتضطر الي تغيرها من أجل استكمال رحلتك .

سوق السيارات يضم باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي هذه الإصدارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي ان قيمة الاوفر برايس التي تم فرضها سابقا علي السيارات الجديدة تراجعت بشكل غير مسبوق نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن هذه السيارات شيرى تيجو 7 موديل 2024 التي تقم من قبل الصانع الصيني .

أسعار الوقود ارتفعت خلال الفترة الماضية ، وذلك جعل المواطنين وأصحاب السيارات يبحثون عن العديد من الإرشادات من أجل توفير استهلاك الوقود بالسيارة ، خصوصا خلال إجازة عيد الفطر بسبب تنقلهم مع اسرهم للتنزه ، وقضاء احتياجاتهم .

منذ عام 2022 لم تتوافر سيارة نيسان جوك بالسوق المصري ، والان عادت من جديد كـ موديل 2025 ، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري يوجد به حالة من الانتعاش نتيجة تراجع قيمة الأوفر برايس علي سعر السيارات الرسمي .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم من قبل الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو " ، وذلك بسبب اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب تراجع قيمة الأوفر برايس ، ومن ضمن السيارات التي انخفض سعرها بي ام دبليو X1 الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي X1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .