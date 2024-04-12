نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد.. تفاصيل

تستغل الأسر المصرية إجازة عيد الفطر في التنقل والذهاب لزيارة العائلية والأصدقاء، وبالتالي يقومون باستخدام السيارات لتسهل عليهم عملية التنقل ، ويمكن خلال التحرك بالسيارة ان يحدث لك عطل مفاجئ بعجلات السيارة ، وتضطر الي تغيرها من أجل استكمال رحلتك .

نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد

- نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد :

نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد

1- يجب تغيير إطار السيارة التالف علي سطح مستوي.

2- ينبغي تعشيق ناقل الحركة اليدوي أو تحريك ذراع التعشيق إلى الوضع P في ناقل الحركة الأوتوماتيك.

3- شد فرامل اليد وغلق جميع أبواب السيارة.

4- الابتعاد تماما عن الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها .

5- عند وقوف السيارة على الأرض يجب تخفيف ربط جميع مسامير العجلات بواسطة المفتاح المتصالب .

6- بعد رفع السيارة يجب فكك جميع مسامير العجلة واستبدال العجلة التالفة .

7- بعد الانتهاء من تغير الإطار التالف يتم تثبيت مسامير العجلة بعد تركيب الإطارات يدويا، ومن ثم يتم ربط مسامير العجلة بواسطة المفتاح المتصالب .

8- إنزال السيارة من مرفاع السيارة، وبعدها يجب إحكام ربط مسامير العجلة بواسطة مفتاح عزم الربط.

9- ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة بعد الانتهاء من تركيبها ، وبعدها يتم إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كم .

