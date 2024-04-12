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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد.. تفاصيل

نصائح لتغيير إطارات
نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد

تستغل الأسر المصرية إجازة عيد الفطر في التنقل والذهاب لزيارة العائلية والأصدقاء، وبالتالي يقومون باستخدام السيارات لتسهل عليهم عملية التنقل ، ويمكن خلال التحرك بالسيارة ان يحدث لك عطل مفاجئ بعجلات السيارة ، وتضطر الي تغيرها من أجل استكمال رحلتك .

نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد

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-  نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد :

نصائح لتغيير إطارات السيارة خلال السفر في العيد

1- يجب تغيير إطار السيارة التالف علي سطح مستوي.

2- ينبغي تعشيق ناقل الحركة اليدوي أو تحريك ذراع التعشيق إلى الوضع P في ناقل الحركة الأوتوماتيك.

3- شد فرامل اليد وغلق جميع أبواب السيارة.

4-  الابتعاد تماما عن الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها .

5- عند وقوف السيارة على الأرض يجب تخفيف ربط جميع مسامير العجلات بواسطة المفتاح المتصالب .

6- بعد رفع السيارة يجب فكك جميع مسامير العجلة واستبدال العجلة التالفة .

7- بعد الانتهاء من تغير الإطار التالف يتم تثبيت مسامير العجلة بعد تركيب الإطارات يدويا، ومن ثم يتم ربط مسامير العجلة بواسطة المفتاح المتصالب .

8- إنزال السيارة من مرفاع السيارة، وبعدها يجب إحكام ربط مسامير العجلة بواسطة مفتاح عزم الربط.

9-  ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة بعد الانتهاء من تركيبها ، وبعدها يتم إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كم .
 

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