السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل

قسم الفن

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من حكاية "ديجافو" ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" وتصدرها تريند منصة X في مصر والإمارات، جاءت الحلقة الثانية لتفتح الباب أمام المزيد من الغموض والتساؤلات، حيث واصلت شخصية مسك (شيري عادل) رحلة البحث عن حقيقتها بعد فقدان الذاكرة، وسط مفاجآت صادمة تقرّبها من شخصية أخرى تُدعى "ليلى".

الحلقة بدأت بجلسة جمعت مسك بالفتاة التي ظنت أنها "ليلى"، لتروي لها حكايات عن صديقة طموحة صاحبة أتيليه فساتين اختفت من حياتها منذ الزواج. مسك تعود بعدها إلى منزلها متوترة، وتبدأ بتتبع حساب ليلى على "إنستجرام"، لتزداد حيرتها.

في المقابل، يظهر زوجها د. سيف (أحمد الرافعي) متفائلاً، قبل أن تنكشف أولى علامات الغموض عندما تخبر مسك الطبيب عادل (صديق زوجها) عن دواء وصفه لها، فينفي الأمر تماماً، ما يضعها أمام صدمة جديدة تدفعها للشك في كل ما يحيط بها.

مسك تذهب خفية إلى أتيليه ليلى وتشعر وكأنها تعرف المكان جيداً، بل وتتعرض لموقف صادم حينما تستقبلها العاملة هناك على أنها "ليلى"، فتفرّ هاربة. ومع تكرار المواقف الغريبة، تبدأ في ربط الخيوط بين فقدان الذاكرة وبعض التفاصيل المتناقضة، مثل استخدامها ليدها اليمنى بدلاً من اليسرى، واختفاء لدغتها في حرف "الراء".

الصراع يتصاعد حين تحاول مسك فتح معمل زوجها في الطابق السفلي مستخدمة بطاقة الدخول، لكن الباب يرفض الانصياع، قبل أن يباغتها سيف ويبرر الأمر بشكل مريب. وفي النهاية، تقودها قدماها مرة أخرى إلى منزل "ليلى"، لتفتح لها الخادمة وهي تقول: "ست ليلى.. حمدالله على السلامة"، لتسقط مسك في صدمة جديدة، تاركة المشاهدين أمام سؤال واحد: هل مسك هي نفسها ليلى؟.

الحكاية من تأليف نسمة سمير، إخراج محمد خضر، بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، عمرو وهبة، وتعرض حلقاتها عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد يومياً في السابعة مساءً.

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

واردات الصاج المجلفن- صورة أرشيفية

رسوم وقائية على واردات الصاج المجلفن والملون لحماية الصناعة المحلية

رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الاحتفالية

أيمن العشري يشارك في احتفالية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

العملات الرقمية- صورة أرشيفية

هدوء حذر بسوق العملات الرقمية.. وبيتكوين قرب 116 ألف دولار

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

