الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته

رشا عوني

يبحث الكثير عن أعراض مرض السكر النوع الأول والثاني خاصة في ظل انتشاره بشكل كبير بين الشباب ليصبح مرض العصر، لكن هناك العديد من العلامات التي تشير إلى إصابتك بالسكر ويمكنك معرفتها بدون تحليل وفحص، كما يمكن لأي شخص مراقبة حالته الصحية وبعض الأعراض لمعرفة ما إذا كان مريض بالسكر وضرورة استشارة الطبيب فوراً.

خلال السطور التالية نستعرض لكم أعراض مرض السكري و علامات تدل على إصابتك بالسكر ، وأعرض سكر الزعل واكتشاف أعراض السكري بدون فحص، و1لك بحسب موقع WEBTEB.. 

أعراض مرض السكري النوع الأول والثاني

  • زيادة العطش والتبول: الرغبة في شرب الكثير من الماء والحاجة المتكررة للتبول، خاصة في الليل. 
  • الجوع الشديد: الشعور المستمر بالجوع حتى بعد تناول الطعام. 
  • التعب والإرهاق: الشعور بالضعف والخمول العام. 
  • فقدان الوزن غير المبرر: نزول الوزن دون تغيير في النظام الغذائي أو مجهود. 
  • ضبابية الرؤية: صعوبة التركيز وعدم وضوح الرؤية. 
  • بطء التئام الجروح: بطء شفاء الجروح والخدوش. 
  • تكرار العدوى: زيادة فرص الإصابة بالتهابات الجلد، اللثة، المسالك البولية، أو المهبل. 
  • خدر أو وخز الأطراف: الشعور بالخدر أو الوخز في اليدين والقدمين. 
اعراض مرض السكر

ما هي أعراض مرض السكر في بدايته؟

تشمل أعراض مرض السكري المبكرة زيادة العطش وكثرة التبول، الشعور بالجوع والتعب، عدم وضوح الرؤية، بطء التئام الجروح، ووخز أو خدر في الأطراف، بالإضافة إلى عدوى متكررة. 

في حالات السكري من النوع الأول، قد تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وشديد، وقد تشمل أيضًا الغثيان والقيء ورائحة الفاكهة في النفس.

كيف أعرف أن لدي سكر بدون فحص؟

لا يمكن اكتشاف مرض السكر بشكل قاطع بدون تحليل طبي، لكن هناك أعراض قد تشير إلى الإصابة به مثل الشعور بالعطش الشديد، وكثرة التبول، والجوع المستمر، والتعب العام، وتشوش الرؤية، وبطء التئام الجروح، والتنميل في الأطراف.

 يجب استشارة الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد التشخيص، لأن هذه الأعراض قد تكون مؤشرات لأمراض أخرى .

ما هي أعراض سكر الزعل؟

سكر  ليس مصطلحاً طبياً، ولكنه يصف تأثير التوتر والغضب المزمن على مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن يسبب ارتفاعاً في مستوياته بسبب إفراز هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعب المستمر، وزيادة العطش والتبول، وصعوبة التركيز، بالإضافة إلى تقلبات المزاج.

اعراض السكر في بدايته

ما هي أعراض ارتفاع السكر المفاجئ؟

ارتفاع السكر المفاجئ - فرص سكر الدم ، يحدث بسبب عوامل مثل نسيان الأدوية، تناول أطعمة غير صحية، الإجهاد، قلة الحركة، أو الإصابة بالعدوى.

 تتضمن الأعراض زيادة العطش والتبول، رؤية ضبابية، تعب شديد، وصداع.

ولعلاك ارتفاع السكر المفاجئ ، يجب شرب الماء بكثرة، ممارسة الرياضة الخفيفة، ضبط جرعة الأنسولين بعد استشارة الطبيب، وتجنب الأطعمة السكرية. 

علامات تدل على الإصابة بالسكر

1-العطش الشديد وجفاف الفم:

الشعور بالعطش المستمر حتى بعد شرب كميات كافية من الماء. 

2-كثرة التبول:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل. 

3-الجوع المفرط:

الشعور بالجوع بشكل مستمر حتى بعد تناول الطعام. 

4-التعب والإرهاق:

الشعور بالتعب العام وفقدان الطاقة بشكل مستمر. 

5-تشوش الرؤية:

صعوبة الرؤية وعدم وضوحها. 

6-بطء التئام الجروح:

استغراق الجروح والكدمات وقتًا طويلاً للشفاء. 

7-التنميل في الأطراف:

الشعور بالخدر أو الوخز في اليدين والقدمين. 

8-البقع الداكنة على الجلد:

ظهور بقع جلدية داكنة في مناطق مثل الرقبة والإبطين. 

9-التهابات متكررة:

الإصابة بالتهابات متكررة، مثل التهابات المسالك البولية أو التهابات المهبل. 

اعراض السكر اعراض مرض السكري اعراض السكر الاول والثاني علاج السكر علاج ارتفاع السكر المفاجئ علامات تدل على الاصابة بالسكري

