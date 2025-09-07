انتبه.. 3 علامات مبكرة تكشف إصابتك بمرض السكري

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ازدادت حالات الإصابة بمرض السكري عالميًا أربعة أضعاف خلال العقود الماضية، وكيف ساهم نمط الحياة الخامل، ارتفاع نسب السكري هو ما يعكس زيادة السمنة، بالإضافة إلى آثار تسويق الأغذية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، والصعوبات الاقتصادية"، ومع ذلك، حتى قبل تشخيص الإصابة بمرض السكري، قد تظهر بعض العلامات المبكرة جدًا، والتي تكون خفية جدًا لدرجة أنها غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ.

وفي هذا الصدد، إليكم أهم العلامات التي يجب على المرء الانتباه إليها:

- التبول طوال الوقت

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، تعمل كليتاك بجهد إضافي للتخلص من السكر الزائد ، فإن كثرة التبول من أعراض ارتفاع سكر الدم، قد يُسبب داء السكري كثرة التبول.

- رؤية ضبابية

عدم وضوح الرؤية قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بمرض السكري ومقاومة الأنسولين، إذ "يُلحق ارتفاع سكر الدم الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في العين"، وإذا تُرك السكري دون علاج، فقد يؤدي إلى ضعف شديد في الرؤية مع مرور الوقت.

- التئام الجروح ببطء

ضعف الدورة الدموية وارتفاع مستوى السكر يُعيقان الشفاء من الجروح لدى مرضى السكري تُشكل خطرًا عليهم، ليس فقط بسبب العدوى، بل أيضًا لبطء شفائها، يُسهّل ضعف الجهاز المناعي تفاقم العدوى، مما يؤدي أحيانًا إلى حالات تُهدد الحياة مثل تعفن الدم، كما يواجه مرضى السكري خطرًا أكبر في الحاجة إلى إزالة الأنسجة أو حتى البتر إذا أصيب الجرح بالتهاب شديد

المصدر times of india