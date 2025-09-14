السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة يأتي في ظرف شديد الارتباك على الساحة الدولية، مشددًا على ضرورة أن تخرج القمة بقرارات واقعية قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن البيانات التقليدية.

وأوضح "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة مطالبة بالتحرك مع المجتمع الدولي في ظل الزخم المتزايد لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أهمية تكثيف التعاون مع الدول الصديقة من أجل تضييق الخناق على إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية رادعة عليها.

احترام سيادة دولة قطر

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع التحضيري للقمة عكس موقفًا قويًا، مؤكدًا احترام سيادة دولة قطر وتبني محددات واضحة لدعم القضية الفلسطينية، مضيفًا أن إسرائيل تعيش حالة عزلة كبيرة على مستوى العالم، وهو ما يجعلها أكثر توترًا وعدوانية، محذرًا من احتمالية إقدامها على ارتكاب أعمال عنف جديدة مع اقتراب الذكرى الثانية لأحداث 7 أكتوبر، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحقيق أهدافه قبل هذا التاريخ.

وشدد على أن وجود وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل تزامنًا مع انعقاد قمة الدوحة يحمل رسالة استفزازية لقادة القمة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا وتفرض قيودًا على بعض الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة.