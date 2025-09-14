قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرر انعقادها الإثنين في الدوحة بمشاركة 56 دولة عربية وإسلامية، ستكون محطة محورية تحظى بمتابعة عالمية واسعة، مشيرًا إلى أن الدول العربية ستظهر تضامنًا كاملاً مع قطر خلال هذا التجمع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستتضمن رؤى جديدة تدعم قطر وتساندها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا مؤثرًا في الدفاع عن قضايا قطر وغزة في مواجهة السياسات العدوانية للاحتلال.

وانتقد موسى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أنه العقبة الأبرز أمام تحقيق السلام، محذرًا من أن سياساته المتطرفة قد تجر المنطقة إلى موجات جديدة من العنف والدمار.

وأشار إلى أن القمة تأتي في لحظة فارقة تتطلب قرارات عملية تتجاوز حدود البيانات التقليدية، خاصة في ظل الدعم الذي تحظى به إسرائيل من بعض القوى الدولية، ومنها الولايات المتحدة، في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للحائط المبكي برفقة نتنياهو، والتي تحمل رسائل واضحة بتأييد أمريكي.

وشدد الإعلامي على أن مصر ستلعب دورًا قياديًا في القمة من خلال طرح رؤية واضحة تعزز الوحدة العربية والإسلامية، وتدعم الجهود الهادفة لتحقيق العدالة والسلام، مؤكداً أن القرارات المرتقبة قد تشكل نقطة تحول جوهرية في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، مع التركيز على القضية الفلسطينية ورفض السياسات العدوانية.