أبو الغيط: قمة الدوحة رسالة تضامن مع قطر بعد الاعتداء الاسرائيلي الغادر

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قمة الدوحة رسالة تضامن مع قطر بعد الاعتداء الاسرائيلي.

وأضاف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أننا نسعى إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، من قتل وتجويع وتشريد وهدم المجتمع الفلسطيني باكمله.

ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الإسرائيلي على قطر بأنه "جمع بين الجبن والغدر والحماقة"، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين والأعراف الدولية.