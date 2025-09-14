قطر: لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي إلا أنه إرهاب دولة

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن استهداف الاحتلال للأراضي القطرية يمثل غطرسة وتهورا لانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ووسيط في عملية السلام، مما يمثل تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوض أي جهود للتهدئة في الشرق الأوسط.

انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية أن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الذي وقع في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين.

وشدد على أنه لا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا أنه إرهاب دولة، وهو نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، ويضرب القانون الدولي بعرض الحائط، ويستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحدي سافر للشرعية الدولية.