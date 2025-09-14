قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا
ضبط المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إسرائيل تضرب قطر.. محلل: اجتماع مرتقب لتشكيل جيش عربي موحد بقيادة مصرية.. وتحول جذري بالمنطقة

المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعمة
المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعمة
ياسمين القصاص

يعد الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر خطوة تهدد الاستقرار بالمنطقة، وهذا الهجوم لم يكن مجرد استهداف قيادات فلسطينية، بل يكون سببا رئيسا في تصعيد التوتر في المنطقة، وجدد كل من الأردن والإمارات وفرنسا استنكارهم للعدوان الإسرائيلي على الدوحة.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إن بعد الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر والهجوم الغير أخلاقي  إسرائيل تضرب عرض الحائط محاولة فاشلة لقتل قيادات حماس، ونتنياهو يعلن الحرب على قطر بكلامه عن ترض القيادات من قطر او ستأتي إسرائيل لتصفيتهم بما يعني ان الحرب على قطر ودول الخليج مفتوحة لأن قطر جزء لا يتجزأ من مجلس التعاون الخليجي

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "المشكلة الكبرى أنه كيف ضربت إسرائيل صواريخها على قطر ولن تتمكن منظومة الدفاع الأمريكية الباتريوت وهي أحدث منظومة دفاع تمر الصواريخ الإسرائيلية دون أن تلتقتها الردرات ومنظمة الدفاع ، كان هناك تصريح عالي السقف لولي العهد محمد بن سلمان جاء فيه أن نتنياهو اذا كان يظن أن الهجمات على قطر ستمر دون رد او عقاب فهو غلطان وانه بعد الاجتماع يوم الاثنين في قطر  اجتماع القمة الإسلامية العربية لن يكون كما قبله ولن اتحدث اكثر ولكل حادث حديث".

وأشار نعمة، إلى أن أعلن الرئيس السيسي عن تضامنه الكامل مع قطر وخاصة بعدما طلبت قطر من مصر الحماية، فتم غلق الأجواء القطرية كلها من قبل نخبت النسور المصرية أنه من الواضح أن هناك اتجاه لعقد اجتماع تاريخي في تبني قرارات مصرية ستغير المنطقة العربية كلها عبر انشاء جيش عربي موحد بقيادة مصرية ونائب سعودي كما أن مصر في الأيام القادمة ستعلن عن امتلاكها اول حاملة طائرات كبرى للطيران الحربي.

وتابع: "المشكلة ان ما حصل في قطر كان بمثابة زلزال على كل دول المنطقة العربية وخاصة الخليج وهو تهديد للامن القومي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي وسقط القناع الأمريكي واليوم أمريكا في موقف لا تحسد عليه أمام حلفاءها العرب ، وما فعلته إسرائيل في هجومها على قطر سيجعل من القادة العرب في هذه القمة أن بيتخذو قرارات لحماية امنهم وقد خدعوا جميعا بشراكتهم مع الحليف الأمريكي الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بضربهم  بما معناه ان أمريكا ضحت بكل دول الخليج لإرضاء حليفها نتنياهو".

وأردف: "لذلك سيلعب الرئيس السيسي دورا كبيرا لحماية كل دول الخليج وهو قادر على ذلك وخاصة بعدما شعر فعلا أن الزعماء العرب جادون لإنشاء جيش عربي موحد أي ناتو عربي وهذا ما يحاك من وراء الكواليس في الساعات الماضية القليلة ومن الواضح انه اذا تبنت القمة هذه القرارات ستقبل أمريكا وإسرائيل بخطة مصر التي وضعها الرئيس السيسي لاعمار غزة
ووقف الحرب والتي رفضها ترامب سابقا أن قوة مصر العسكرية سيجعلها أن تلعب دورا اقليميا كبير في المنطقة لم يسبق له مثيل".

 

غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال قطر حماس نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

ترشيحاتنا

حبس

تحذير لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الفعل

سلع

بالقانون.. إلزام الموردين بضمان سلامة السلع وحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة

محلات

انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص بهذه الحالات

بالصور

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد