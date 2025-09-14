إسرائيل تضرب قطر.. محلل: اجتماع مرتقب لتشكيل جيش عربي موحد بقيادة مصرية.. وتحول جذري بالمنطقة

يعد الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر خطوة تهدد الاستقرار بالمنطقة، وهذا الهجوم لم يكن مجرد استهداف قيادات فلسطينية، بل يكون سببا رئيسا في تصعيد التوتر في المنطقة، وجدد كل من الأردن والإمارات وفرنسا استنكارهم للعدوان الإسرائيلي على الدوحة.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إن بعد الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر والهجوم الغير أخلاقي إسرائيل تضرب عرض الحائط محاولة فاشلة لقتل قيادات حماس، ونتنياهو يعلن الحرب على قطر بكلامه عن ترض القيادات من قطر او ستأتي إسرائيل لتصفيتهم بما يعني ان الحرب على قطر ودول الخليج مفتوحة لأن قطر جزء لا يتجزأ من مجلس التعاون الخليجي

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "المشكلة الكبرى أنه كيف ضربت إسرائيل صواريخها على قطر ولن تتمكن منظومة الدفاع الأمريكية الباتريوت وهي أحدث منظومة دفاع تمر الصواريخ الإسرائيلية دون أن تلتقتها الردرات ومنظمة الدفاع ، كان هناك تصريح عالي السقف لولي العهد محمد بن سلمان جاء فيه أن نتنياهو اذا كان يظن أن الهجمات على قطر ستمر دون رد او عقاب فهو غلطان وانه بعد الاجتماع يوم الاثنين في قطر اجتماع القمة الإسلامية العربية لن يكون كما قبله ولن اتحدث اكثر ولكل حادث حديث".

وأشار نعمة، إلى أن أعلن الرئيس السيسي عن تضامنه الكامل مع قطر وخاصة بعدما طلبت قطر من مصر الحماية، فتم غلق الأجواء القطرية كلها من قبل نخبت النسور المصرية أنه من الواضح أن هناك اتجاه لعقد اجتماع تاريخي في تبني قرارات مصرية ستغير المنطقة العربية كلها عبر انشاء جيش عربي موحد بقيادة مصرية ونائب سعودي كما أن مصر في الأيام القادمة ستعلن عن امتلاكها اول حاملة طائرات كبرى للطيران الحربي.

وتابع: "المشكلة ان ما حصل في قطر كان بمثابة زلزال على كل دول المنطقة العربية وخاصة الخليج وهو تهديد للامن القومي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي وسقط القناع الأمريكي واليوم أمريكا في موقف لا تحسد عليه أمام حلفاءها العرب ، وما فعلته إسرائيل في هجومها على قطر سيجعل من القادة العرب في هذه القمة أن بيتخذو قرارات لحماية امنهم وقد خدعوا جميعا بشراكتهم مع الحليف الأمريكي الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بضربهم بما معناه ان أمريكا ضحت بكل دول الخليج لإرضاء حليفها نتنياهو".

وأردف: "لذلك سيلعب الرئيس السيسي دورا كبيرا لحماية كل دول الخليج وهو قادر على ذلك وخاصة بعدما شعر فعلا أن الزعماء العرب جادون لإنشاء جيش عربي موحد أي ناتو عربي وهذا ما يحاك من وراء الكواليس في الساعات الماضية القليلة ومن الواضح انه اذا تبنت القمة هذه القرارات ستقبل أمريكا وإسرائيل بخطة مصر التي وضعها الرئيس السيسي لاعمار غزة

ووقف الحرب والتي رفضها ترامب سابقا أن قوة مصر العسكرية سيجعلها أن تلعب دورا اقليميا كبير في المنطقة لم يسبق له مثيل".