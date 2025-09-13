طلاب بلا مدارس أو معلمين.. جرم الاحتلال يحرم أطفال غزة من التعليم

يعيش أطفال قطاع غزة حالة مأسوية بعدما دمر الاحتلال الغاشم البنية التحتية للمدارس والجامعات في القطاع، ليصبح الطلاب بلا تعليم، وتصبح المدارس والجامعات آيلة للسقوط في أي لحظة، نتيجة الاستهدافات المتتالية عليها.

قطاع التعليم في فلسطين

من جانبه؛ تحدث صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التعليم في فلسطين، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي استهدف اليوم ثلاث مدارس في قطاع غزة، في وقت باتت فيه 90% من الأبنية المدرسية مهدمة بالدمار، فيما دُمرت بالفعل 90% من الأبنية الجامعية.

الحصيلة الإنسانية المأساوية

وأوضح «الخضور» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحصيلة الإنسانية المأساوية تشمل استشهاد 18 ألف طفل، إلى جانب 750 من المعلمين والمعلمات، فضلًا عن 220 من أساتذة وكبار الجامعات الذين فقدتهم الساحة الأكاديمية الفلسطينية، وأنه إبادة تعليمية ممنهجة تستهدف مستقبل الأجيال.

700 ألف طالب بلا مقاعد

وأشار إلى أن فلسطين تعيش للعام الثاني على التوالي بلا دراسة ولا تعليم، حيث يوجد نحو 700 ألف طالب بلا مقاعد دراسية، بينما يبدأ العام الدراسي الجديد تحت أزيز القصف واستمرار الدمار الذي يطاول المؤسسات التعليمية.

حماية التعليم كحق أساسي

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي على أن هذه المعطيات الكارثية دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر والتحذير بالإبادة التعليمية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في حماية التعليم كحق أساسي لا يجوز المساس به.

محاولة منهجية لمحو الهوية الوطنية

أكد الخضور أن ما يجري لا يمثل مجرد استهداف للمباني، بل محاولة منهجية لمحو الهوية الوطنية الفلسطينية عبر ضرب عصب التعليم والمعرفة.