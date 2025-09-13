قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
توك شو

طلاب بلا مدارس أو معلمين.. جرم الاحتلال يحرم أطفال غزة من التعليم

غزة
محمد البدوي

يعيش أطفال قطاع غزة حالة مأسوية بعدما دمر الاحتلال الغاشم البنية التحتية للمدارس والجامعات في القطاع، ليصبح الطلاب بلا تعليم، وتصبح المدارس والجامعات آيلة للسقوط في أي لحظة، نتيجة الاستهدافات المتتالية عليها.

قطاع التعليم في فلسطين

من جانبه؛ تحدث صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التعليم في فلسطين، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي استهدف اليوم ثلاث مدارس في قطاع غزة، في وقت باتت فيه 90% من الأبنية المدرسية مهدمة بالدمار، فيما دُمرت بالفعل 90% من الأبنية الجامعية.

 الحصيلة الإنسانية المأساوية

وأوضح «الخضور» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحصيلة الإنسانية المأساوية تشمل استشهاد 18 ألف طفل، إلى جانب 750 من المعلمين والمعلمات، فضلًا عن 220 من أساتذة وكبار الجامعات الذين فقدتهم الساحة الأكاديمية الفلسطينية، وأنه إبادة تعليمية ممنهجة تستهدف مستقبل الأجيال.

700 ألف طالب بلا مقاعد 

وأشار إلى أن فلسطين تعيش للعام الثاني على التوالي بلا دراسة ولا تعليم، حيث يوجد نحو 700 ألف طالب بلا مقاعد دراسية، بينما يبدأ العام الدراسي الجديد تحت أزيز القصف واستمرار الدمار الذي يطاول المؤسسات التعليمية.

 حماية التعليم كحق أساسي

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي على أن هذه المعطيات الكارثية دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر والتحذير بالإبادة التعليمية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في حماية التعليم كحق أساسي لا يجوز المساس به.

 محاولة منهجية لمحو الهوية الوطنية

أكد الخضور أن ما يجري لا يمثل مجرد استهداف للمباني، بل محاولة منهجية لمحو الهوية الوطنية الفلسطينية عبر ضرب عصب التعليم والمعرفة.

