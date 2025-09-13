قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
الاحتلال لا يعرف الوعود.. محطات فاصلة وثقها التاريخ عن جرائم المحتل رغم المعاهدات

يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيطرته على كافة المناطق في قطاع غزة، بل تمتد أطماع الاحتلال إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يتوغل في كافة المناطق داخل حدود الدولة الفلسطينية، أخذا على عاتقه مهمة تهجير الشعب من الأرض والاستيلاء عليها.

أبعاد المخطط الإسرائيلي

واستعرض برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، في تقرير له، أبعاد المخطط الإسرائيلي التوسعي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ ناقش التقرير الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني، الذي انطلق فعليًا منذ مؤتمر بليتمور في نيويورك عام 1942، وهو المؤتمر الذي يُعد أخطر من وعد بلفور المشؤوم عام 1917، لما تضمّنه من دعوة صريحة لإقامة دولة يهودية في فلسطين. 

 إعلان قيام إسرائيل 

ومنذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، يتّبع هذا الكيان سياسة المراوغة والتنصل من أي التزامات قانونية أو إنسانية، مستغلًا الدعم الأمريكي اللامحدود والعجز الدولي الواضح عن اتخاذ أي موقف حاسم ضده.

وأكد التقرير، أن إسرائيل رفضت تنفيذ قرارات دولية أساسية، على رأسها القرار 181 المتعلق بتقسيم فلسطين، والقرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. ولفت إلى أن الاحتلال لم يلتزم بأي اتفاقات أو هدن منذ ذلك الحين، واستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، لا سيما في القدس والضفة الغربية، حيث تم إنشاء مئات المستوطنات غير الشرعية. كما سلّط الضوء على العدوان المستمر منذ أكثر من 700 يوم على قطاع غزة، وسط صمت دولي مستفز، يعكس خللاً عميقًا في منظومة العدالة الدولية.

وقف عربدة الاحتلال الإسرائيلي 

واختتم التقرير تساؤله: إلى متى يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن وقف عربدة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه المستمر للقانون الدولي؟، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتصرف كأنها دولة فوق القانون، مدفوعة بسياسة "قانون الغاب" التي تغذيها واشنطن. وبينما تبذل مصر ودول عربية جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان، لا تزال تل أبيب تقوّض أي تحرك دولي جاد، في تجاهل تام لكل المواثيق والأعراف الإنسانية.

