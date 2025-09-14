الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن تقديرات جهاز الموساد الإسرائيلي تشير إلى أن العملية الأمنية التي وقعت في قطر مؤخرا قد تسببت في تعطيل إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، كان يعتقد في وقت سابق أن أي هجوم داخل الأراضي القطرية سيؤدي إلى ضرر استراتيجي يفوق المكاسب الأمنية المحتملة، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وأضافت معاريف أن برنياع كان يرى أن رد الفعل المتوقع من حماس على أي استهداف مباشر داخل قطر قد يدفع الحركة إلى إبداء مرونة أكبر في المفاوضات، ما قد يفضي إلى صفقة، لكنه في نهاية المطاف قدر أن الخطر على القنوات الدبلوماسية يفوق تلك الاحتمالات.