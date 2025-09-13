أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"

أجرى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، زيارة تفقدية لعدد من جرحى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، حيث يتلقى المصابون العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الدوحة.

واطمأن الأمير على الحالة الصحية للمصابين، وبينهم الجريح علي تويم المري، وذلك في لفتة إنسانية تداولت صورها منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، زار الشيخ تميم بيت عزاء الوكيل عريف بدر سعيد الدوسري، الذي استشهد خلال الهجوم، مقدما تعازيه ومواساته لذويه.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن استشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه، جراء اعتداء إسرائيلي استهدف مجمعات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن "الاعتداء أسفر وفق المعلومات الأولية عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، أحد عناصر قوة الأمن الداخلي (لخويا)، أثناء تأديته لمهامه في موقع الحادث، إلى جانب إصابات متفاوتة بين أفراد الأمن".

وفي تصريحات إعلامية، كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، عن وجود حالات حرجة بين المصابين، من بينهم ضابط أمني قطري.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، لقناة "ريل أميركا فويس"، أن هناك "رجل أمن قطري في حالة حرجة، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين آخرين"، مؤكداً استمرار التحقيق في الأثر الإنساني الكامل للهجوم على المنطقة السكنية المستهدفة.

تأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع للقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تستضيفها الدوحة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي القطرية.