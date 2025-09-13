قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"

أجرى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، زيارة تفقدية لعدد من جرحى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، حيث يتلقى المصابون العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الدوحة. 

واطمأن الأمير على الحالة الصحية للمصابين، وبينهم الجريح علي تويم المري، وذلك في لفتة إنسانية تداولت صورها منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، زار الشيخ تميم بيت عزاء الوكيل عريف بدر سعيد الدوسري، الذي استشهد خلال الهجوم، مقدما تعازيه ومواساته لذويه.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن استشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه، جراء اعتداء إسرائيلي استهدف مجمعات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن "الاعتداء أسفر وفق المعلومات الأولية عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، أحد عناصر قوة الأمن الداخلي (لخويا)، أثناء تأديته لمهامه في موقع الحادث، إلى جانب إصابات متفاوتة بين أفراد الأمن".

وفي تصريحات إعلامية، كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، عن وجود حالات حرجة بين المصابين، من بينهم ضابط أمني قطري.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، لقناة "ريل أميركا فويس"، أن هناك "رجل أمن قطري في حالة حرجة، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين آخرين"، مؤكداً استمرار التحقيق في الأثر الإنساني الكامل للهجوم على المنطقة السكنية المستهدفة.

تأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع للقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تستضيفها الدوحة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي القطرية.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جرحى الهجوم الإسرائيلي الدوحة وزارة الداخلية القطرية حركة حماس

