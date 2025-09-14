أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة، قمة الدوحة، على صفيح ساخن، حيث تكون محط أنظار العالم غدا الإثنين، بمشاركة 56 دولة، منوها أن العالم العربي أجمع سيدعم ويساند قطر في القمة.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، قال أحمد موسى إن كلمة الرئيس السيسي ستشمل رؤى جديدة بقمة الدوحة من أجل دعم دولة قطر الشقيقة ضد ما حدث على أرضها من قبل الكيان المحتل.

وتابع أحمد موسى: الإعلام المصري لم يتأخر في دعم قطر وغزة ضد الكيان الغاشم المحتل، ونتنياهو الذي أكد أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية، وفقا لأفكاره المتطرفة التي تعتمد على ارتكاب الجرائم.

توسعات جديدة

وقال موسى: نتنياهو هو الوحيد الذي يقف أمام تحقيق السلام بالمنطقة، ولولاه لكنا وصلنا لحل الدولتين الآن والفترة المقبلة قد تشهد توسعات جديدة، بالقتل والخراب والإبادة والمخططات.

واختتم أحمد موسى: قمة الدوحة قد تشهد قرارات حقيقية من الزعماء؛ لأن وقت البيانات والتنديدات قد انتهى، ونتنياهو وراءه اليمين المتطرف في أمريكا والعالم، وزيارة وزير خارجية أمريكا للحائط المبكي مع نتنياهو لها رسائل واضحة من دعم أمريكي لتل أبيب.