أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية

شدد الإعلامي أحمد موسى على أنه لن يكون أبدا هناك استقرار أو أمن ولا تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، والوحيد الذي يقف أمام هذا الأمر هو مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميعها خطابات عدائية، ولابد أن يكون هناك موقف قوي لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة الإسرائيلية أو السابقة في السلام، وإسرائيل تريد ابتلاع أي دولة ضعيفة، مشيرا إلى أن نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه حال عدم وجود نتنياهو كان من الممكن الوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة، ولديه البحث عن القتل ويعيش على القتل والإبادة والاطماع، هذا هو رئيس حكومة الإرهاب الإسرائيلية.



وأكد على أن العالم ينتظر ما سيحدث غدا، وأن الأمر لا يقتصر على بيانات أو إدانات أو شجب، لأننا نجد هذا الأمر عندما يتم ضرب دولة عربية من جانب دولة إرهابية هذا الأمر يجعل عدم وجود ثقة في نتنياهو.