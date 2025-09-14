أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن العالم يترقب ما سيحدث غدا، فهناك 57 دولة تشارك في القمة العربية لدعم فلسطين، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجميع يترقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن قمة الغد ستكون مختلفة عن غيرها من القمم السابقة.

أمة الـ2 مليار مسلم

وأشار إلى أن الحديث غدا عن أمة الـ2 مليار مسلم، حيث يشارك 57 دولة عربية وإسلامية في قمة الغد، ويوجد في قطر اليوم وزراء خارجية الدول.

وعلى صعيد آخر، استعرض الإعلامي نزيه الأحدب مقدم برنامج «فوق السلطة» والمذاع عبر قناة «الجزيرة» كلمة الإعلامي أحمد موسى، والتي ردّ فيها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه الإعلامي.