أحمد موسى: كل زاوية في شرم الشيخ تحمل قصة تاريخية.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة شرم الشيخ ليست مجرد بحر وشواطئ، بل تضم أيضًا متحفًا فريدًا يضم نحو 5000 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية، مما يجعلها وجهة ثقافية وحضارية مميزة، كما أن المتحف يعد ملتقى حضاريًا في حد ذاته، حيث يعكس تنوع تاريخ المنطقة.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، قال أحمد موسى إن الوفود البرلمانية المشاركة في فعاليات اجتماع "برلمان من أجل المتوسط" قامت بجولة في متحف شرم الشيخ، وكان على رأسهم النائب محمد أبو العينين، النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكيل مجلس النواب.

وأضاف موسى أن المدينة تتمتع بجاذبية خاصة، حيث أن كل زاوية فيها تحمل قصة تاريخية، مع حضور العديد من الجنسيات التي اختارت شرم الشيخ كمقصد سياحي عالمي، معتبرًا أن المدينة تضاهي مدنًا كبيرة مثل باريس ومدريد.

كما أشار أحمد موسى إلى أن كافة الأماكن السياحية في شرم الشيخ تشهد إقبالاً كبيرًا، مؤكدًا أن هذا الازدهار السياحي يعكس نعمة كبيرة على مصر، مردفًا: "ربنا يدوم النعمة على مصر دايمًا"