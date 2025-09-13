أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد ان يكون الشرق الأوسط خالي من السلاح النووي".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل دولة تمتلك نووي وترفض التفتيش على مفاعلها النووي".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الامريكان والروس والفرنسيين عارفين عن إسرائيل تمتلك السلاح النووي".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر أصدرت اليوم بيان شديد الأهمية وجددت دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي".