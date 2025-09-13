"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو

استعرض الإعلامي نزيه الأحدب مقدم برنامج «فوق السلطة» والمذاع عبر قناة «الجزيرة» كلمة الإعلامي أحمد موسى، والتي ردّ فيها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه الإعلامي.

وأكد الإعلامي نزيه الأحدب على أن مصر أم الدنيا من سينا في آسيا إلى رأس البر في إفريقيا أكبر من أن تكون مشاعا لأحلام إسرائيل بكل طبعاتها، وغزة أصغر من أن تُقيسم، فهي إما أن تكون بيتا لأبنائها، وإما أن تكون مقبرة لنتنياهو.

غزة ستكون مقبرة لنتنياهو

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» إنه لا يوجد فلسطيني يريد أن يترك بلده، وحتى الأطفال قالوا إن تلك هي أرضنا وسنظل عليها، وحال وجود أي فكرة للخروج من تلك الأرض كان من الأولى أن يهاجروا منذ أكتوبر 2023، لكن يتحملون الإبادة والمحرقة التي يرتكبها نتنياهو في قطاع غزة، وغزة ستكون مقبرة لنتنياهو ونهايته.

بوابة الجحيم

وعلق الإعلامي نزيه الأحدب على تلك الكلمة، قائلا إن مصر ترسم خط أحمر لإسرائيل، لا تحول معبر رفح إلى بوابة الجحيم عليكم، ولا تلعب بالجغرافيا بعد أن عبثتم بالتاريخ، كما أنها لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني، ولن تكون بوابة التهجير، وهذا الأمر يظل خط أحمر غير قابل للتغيير.