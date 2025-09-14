أحمد موسى: نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة الإسرائيلية أو السابقة في السلام، وإسرائيل تريد ابتلاع أي دولة ضعيفة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أنه حال عدم وجود نتنياهو كان من الممكن الوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة، ولديه البحث عن القتل ويعيش على القتل والإبادة والاطماع، هذا هو رئيس حكومة الإرهاب الإسرائيلية.

بيانات أو إدانات أو شجب

وأكد على أن العالم ينتظر ما سيحدث غدا، وأن الأمر لا يقتصر على بيانات أو إدانات أو شجب، لأننا نجد هذا الأمر عندما يتم ضرب دولة عربية من جانب دولة إرهابية هذا الأمر يجعل عدم وجود ثقة في نتنياهو.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن العالم يترقب ما سيحدث غدا، فهناك 57 دولة تشارك في القمة العربية لدعم فلسطين، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

