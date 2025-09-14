بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل عن القمة العربية الإسلامية الطارئة

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الأحد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يترقب ما سيحدث غدا، فهناك 57 دولة تشارك في القمة العربية لدعم فلسطين، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الجميع يترقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن قمة الغد ستكون مختلفة عن غيرها من القمم السابقة.

وأشار إلى أن الحديث غدا عن أمة الـ2 مليار مسلم، حيث يشارك 57 دولة عربية وإسلامية في قمة الغد، ويوجد في قطر اليوم وزراء خارجية الدول.

القضية الفلسطينية

ومن المقرر أن يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري والعربي، لاسيما القضية الفلسطينية وما يستجد بها من أحداث.

وجهة ثقافية وحضارية مميزة

وفي حلقة أمس؛ أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة شرم الشيخ ليست مجرد بحر وشواطئ، بل تضم أيضًا متحفًا فريدًا يضم نحو 5000 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية، مما يجعلها وجهة ثقافية وحضارية مميزة، كما أن المتحف يعد ملتقى حضاريًا في حد ذاته، حيث يعكس تنوع تاريخ المنطقة.